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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-10 02:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.69元，其中最高估值4.04元，最低估值3.5元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值4.04(4.04)4.965.16
最低值3.5(3.49)3.984.37
平均值3.73(3.76)4.414.8
中位數3.69(3.77)4.374.77

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值40.25億62.65億70.41億
最低值32.21億42.14億46.87億
平均值37.29億47.00億51.82億
中位數38.10億45.47億48.89億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.820.978.203.35-1.68
營業收入33.58億28.51億87.18億47.76億26.43億

詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCG

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