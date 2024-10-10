鉅亨速報 - Factset 最新調查：凱雷集團(CG-US)EPS預估下修至3.69元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-10 02:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對凱雷集團(CG-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.77元下修至3.69元，其中最高估值4.04元，最低估值3.5元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|4.04(4.04)
|4.96
|5.16
|最低值
|3.5(3.49)
|3.98
|4.37
|平均值
|3.73(3.76)
|4.41
|4.8
|中位數
|3.69(3.77)
|4.37
|4.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|40.25億
|62.65億
|70.41億
|最低值
|32.21億
|42.14億
|46.87億
|平均值
|37.29億
|47.00億
|51.82億
|中位數
|38.10億
|45.47億
|48.89億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|2.82
|0.97
|8.20
|3.35
|-1.68
|營業收入
|33.58億
|28.51億
|87.18億
|47.76億
|26.43億
詳細資訊請看美股內頁：
凱雷集團(CG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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