〈貴金屬盤後〉11月大幅降息無望 黃金創一個月半最大單日跌幅
鉅亨網編譯許家華 2024-10-09 06:39
黃金價格周二 (8 日) 跌逾 1%，創下一個月半以來最大單日跌幅，因近期就業數據促使投資者降低對美聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期，且市場正在等待 Fed 政策會議的紀要，以探詢最新訊號。
High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「由於利率前景的變化，過去幾天出現了回撤或回調。」他補充，債券殖利率漲上來後，進一步大幅降息的想法已經被淡化。
根據 CME FedWatch 工具，繼上周強勁的非農就業報告後，市場淡化 11 月降息 50 個基點的可能性，目前市場認為降息 25 個基點的可能性為 87%。
市場關注 Fed 周三將公布的最新政策會議之紀要，隨後周四公布美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以及周五的生產者物價指數 (PPI) 數據。
德國商銀指出，周四公布的 CPI 可能顯示物價壓力進一步下降，但不太可能引發 Fed 加大降息力度的猜測。因此，金價走高可能主要受到地緣政治風險的推動。
黃金因其穩定性而聞名，是抵禦地緣政治和經濟風險的首選對沖工具。
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