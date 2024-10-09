〈貴金屬盤後〉11月大幅降息無望 黃金創一個月半最大單日跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-10-09 06:39

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黃金價格周二 (8 日) 跌逾 1%，創下一個月半以來最大單日跌幅，因近期就業數據促使投資者降低對美聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期，且市場正在等待 Fed 政策會議的紀要，以探詢最新訊號。

現貨黃金下跌 1.1%，至每盎司 2614.49 美元，為連續第五個交易日走跌，距離 9 月 26 日創下的紀錄高點 2685.42 美元再遠一步。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 1.1%，至每盎司 2635.40 美元。

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High Ridge Futures 金屬交易總監 David Meger 表示：「由於利率前景的變化，過去幾天出現了回撤或回調。」他補充，債券殖利率漲上來後，進一步大幅降息的想法已經被淡化。

根據 CME FedWatch 工具，繼上周強勁的非農就業報告後，市場淡化 11 月降息 50 個基點的可能性，目前市場認為降息 25 個基點的可能性為 87%。

市場關注 Fed 周三將公布的最新政策會議之紀要，隨後周四公布美國消費者物價指數 (CPI) 數據，以及周五的生產者物價指數 (PPI) 數據。

德國商銀指出，周四公布的 CPI 可能顯示物價壓力進一步下降，但不太可能引發 Fed 加大降息力度的猜測。因此，金價走高可能主要受到地緣政治風險的推動。

世界黃金協會周二表示，隨著北美上市基金增持，全球有實物支持的黃金 ETF 9 月連續第五個月出現淨流入。

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