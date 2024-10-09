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鉅亨速報

營收速報 - 國統(8936)9月營收4.66億元年增率高達31.3％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 19:15


國統(8936-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣4.66億元，年增率31.3%，月增率45.9%。

今年1-9月累計營收為38.12億元，累計年增率36.37%。

最新價為62.1元，近5日股價下跌-1.74%，相關其他類指數下跌-0.96%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1482 張
  • 外資買賣超：-1502 張
  • 投信買賣超：-53 張
  • 自營商買賣超：+73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 4.66億 31% 46%
24/8 3.19億 -2% -22%
24/7 4.09億 -4% -34%
24/6 6.20億 124% 28%
24/5 4.85億 44% 33%
24/4 3.66億 16% -16%

國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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