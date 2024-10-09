營收速報 - 國統(8936)9月營收4.66億元年增率高達31.3％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 19:15
今年1-9月累計營收為38.12億元，累計年增率36.37%。
最新價為62.1元，近5日股價下跌-1.74%，相關其他類指數下跌-0.96%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1482 張
- 外資買賣超：-1502 張
- 投信買賣超：-53 張
- 自營商買賣超：+73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|4.66億
|31%
|46%
|24/8
|3.19億
|-2%
|-22%
|24/7
|4.09億
|-4%
|-34%
|24/6
|6.20億
|124%
|28%
|24/5
|4.85億
|44%
|33%
|24/4
|3.66億
|16%
|-16%
國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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