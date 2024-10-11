彰銀信託團隊攜手長照機構 走訪宜蘭陪伴長者歡度99重陽
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-11 10:44
彰化銀行 (2801-TW) 長期致力於關注老年化議題，日前由副總經理吳慧貞率領信託團隊攜手力信長照社團法人附設宜蘭縣私立悠活住宿長照機構，陪伴近百位長者提前慶祝九九重陽節。
彰化銀行今年度獲得金管會的肯定，榮獲信託 2.0 評鑑第三期「安養信託獎」佳績，除了客製化信託契約外，透過實地走訪社區鄰里舉辦信託宣導活動，更將「防詐、阻詐」等概念帶入信託推廣中，以貼近生活化的方式讓長輩培養金融觀念並善用社會制度與資源，避免詐騙案件一再發生。
彰銀表示，本次活動以「樂齡關懷」、「長照資源串聯」及「跨世代互動」三大主題為主軸，精心設計多樣化的活動內容，透過「阿嬤的日常」舞台劇的演出宣導信託知識與防詐觀念、樂齡健康操及遊戲歡唱等環節，促進世代共融，讓參與者在互動中感受到關懷與溫暖，同時鼓勵社會大眾重視老年後的身心靈生活，增進身體健康，走出不一樣的悠活人生。藉由這些活動，不僅加強長者在地長照的支持系統，也有效增進世代之間的理解與信任。
此外，彰化銀行亦積極走入校園宣導金融知識，從都會至偏鄉都看得到彰化銀行行員的足跡，期望將防詐宣導普及至各年齡層，提升全體民眾對於金融常識的認知，守護財產避免詐騙。未來，彰銀將持續推動同類型的公益活動，秉持「用心服務、陪伴共榮」的理念，結合更多社會資源，讓更多的青年加入行列，為社會的穩定與和諧貢獻力量。
彰化銀行落實公平待客原則，用心體貼高齡及身心障礙客戶的需求，致力打造高齡友善金融環境，並提供適切之高齡及身心障礙者安養照護信託產品，協助客戶享受悠活人生，並將關懷提問納入日常服務，避免高齡金融剝削，用行動陪伴長者給予最溫暖與實在的支持，落實企業社會責任。
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