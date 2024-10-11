彰銀信託團隊攜手長照機構 走訪宜蘭陪伴長者歡度99重陽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-10-11 10:44

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彰化銀行今年度獲得金管會的肯定，榮獲信託 2.0 評鑑第三期「安養信託獎」佳績，除了客製化信託契約外，透過實地走訪社區鄰里舉辦信託宣導活動，更將「防詐、阻詐」等概念帶入信託推廣中，以貼近生活化的方式讓長輩培養金融觀念並善用社會制度與資源，避免詐騙案件一再發生。

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彰銀表示，本次活動以「樂齡關懷」、「長照資源串聯」及「跨世代互動」三大主題為主軸，精心設計多樣化的活動內容，透過「阿嬤的日常」舞台劇的演出宣導信託知識與防詐觀念、樂齡健康操及遊戲歡唱等環節，促進世代共融，讓參與者在互動中感受到關懷與溫暖，同時鼓勵社會大眾重視老年後的身心靈生活，增進身體健康，走出不一樣的悠活人生。藉由這些活動，不僅加強長者在地長照的支持系統，也有效增進世代之間的理解與信任。

此外，彰化銀行亦積極走入校園宣導金融知識，從都會至偏鄉都看得到彰化銀行行員的足跡，期望將防詐宣導普及至各年齡層，提升全體民眾對於金融常識的認知，守護財產避免詐騙。未來，彰銀將持續推動同類型的公益活動，秉持「用心服務、陪伴共榮」的理念，結合更多社會資源，讓更多的青年加入行列，為社會的穩定與和諧貢獻力量。