營收速報 - 國揚(2505)9月營收7,183萬元年增率高達358.02％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 19:15
今年1-9月累計營收為4.73億元，累計年增率8.79%。
最新價為21.9元，近5日股價下跌-2.88%，相關建材營造下跌-3.17%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-230 張
- 外資買賣超：-202 張
- 投信買賣超：-19 張
- 自營商買賣超：-9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|7,183萬
|358%
|9989%
|24/8
|71萬
|-97%
|60%
|24/7
|45萬
|-100%
|-99%
|24/6
|7,048萬
|304%
|194%
|24/5
|2,394萬
|2792%
|-84%
|24/4
|1.46億
|4192%
|63%
國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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