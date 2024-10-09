search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 國揚(2505)9月營收7,183萬元年增率高達358.02％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 19:15


國揚(2505-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣7,183萬元，年增率358.02%，月增率9988.76%。

今年1-9月累計營收為4.73億元，累計年增率8.79%。

最新價為21.9元，近5日股價下跌-2.88%，相關建材營造下跌-3.17%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-230 張
  • 外資買賣超：-202 張
  • 投信買賣超：-19 張
  • 自營商買賣超：-9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 7,183萬 358% 9989%
24/8 71萬 -97% 60%
24/7 45萬 -100% -99%
24/6 7,048萬 304% 194%
24/5 2,394萬 2792% -84%
24/4 1.46億 4192% 63%

國揚(2505-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅、商業大樓出租出售。建築材料之買賣製造代理。工業廠房開發租售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收國揚

相關行情

台股首頁我要存股
國揚21.9-1.79%
美元/台幣32.16-0.19%

延伸閱讀


Empty