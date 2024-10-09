震驚！原來用「這」個方法來看盤可以告別虧損 ─大量+上詮+聯鈞=飆股的故事

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 19:00

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近期盤勢：

九月底，台股在一系列上漲後，創波段高，曾一度突破 23,000 點大關，然而近期，台灣股市與國際股市呈現震盪整理的局面，反映了全球經濟不確定性與市場投資情緒的變化。

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大華國際投顧 鄭瑞宗指出，展望未來，市場關注的焦點將是各國中央銀行的政策調整和企業第三季度的業績報告。台灣的半導體與 AI 產業仍將是推動股市增長的重要引擎，尤其台積電在先進製程技術上的突破有望進一步帶動資金流入​。同時，全球市場仍需應對高利率環境和地緣政治風險，這可能會使市場波動加劇。

總的來看，台灣股市長期基本面強勁，但需留意全球經濟和金融政策變動對短期市場的影響。

資金流向：

所以市場資金如我之前不斷在鉅亨網提到的一樣，流入「台積電以及他的夥伴們」。

有一定經驗的股民們不覺得這波很像三四年前的航運股嗎？如果您不是做到航運相關的股票，那您的資金只會不斷在虧損，這就是抓不到主流的下場。

歷史操作：

在 LINE@上也說明上詮 9/27 出現假利空跌停到 175.5 就是最佳買點，我可是有提醒大家要趁機買進，恭喜會員大賺。上詮是否就是這麼經典，用假利空跌停洗盤完一路向上拉抬，連兩根漲停又創高點。

9/27 日也在鉅亨提醒各位，(3450-TW) 聯鈞九月營收估有 20~30% 的大成長，等待站穩 200 的加速下一波大波段。是不是超級準。聯鈞月增 21.2% 今天站上 200 後一路攻上漲停 211 元。

大量更不用說了，提到的次數族繁不及備載，不信您 google 搜尋: 鄭瑞宗 + 大量，您就知道了。

昨天預告分盤交易期間會創歷史新高，果真沒錯，162 元的歷史新高馬上就來了。

未來展望：

往者亡矣，來者可追

今天分享上詮第二 ─「 天上的彩虹」給各位

就是要讓您用 399 飆股吃到飽，資金翻倍再翻倍

1. 台積電供應鏈，技術僅次應用材料 (AMAT)

2. 明年出貨大爆發

3. 今年 EPS 看 5~6 元，明年 EPS 上看 11~12 元

4. 本益比可上看 50 倍

結論：

正因台積電供應鏈會一路漲到第一季，因為台積電依慣例，將於元月中的法說給出 2025 年最新的資本支出，預估將上看 350~380E 美金，供應鏈持續吃香喝辣，股價會漲到你不敢想像。

所以此時此刻才要推出『399 專案』就是要帶你在 3 個月內賺到 99%，封關前讓您資產翻倍，開始進場為您的新年大紅包先做準備布局！

最強標的都在我手上，您還在等什麼，一通電話詢問詳情。

前面的模式已經成功過一次，接下來就是跟著一起複製資產，翻倍再翻倍。

加入官方 LINE @S168178 並留言: 399 + 電話

馬上就能第一時間跟上腳步

採訪來源: 大華國際投顧 鄭瑞宗分析師

LINE 官方帳號 https://lin.ee/oiwWmOx

ID:@S168178

YT 頻道 www.youtube.com/@stockmaster168

聯鈞、上詮攜手噴新高！大量、川寶、易發檔檔都是飆股