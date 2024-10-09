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鉅亨速報

營收速報 - 工信(5521)9月營收7.55億元年增率高達57.68％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 18:15


工信(5521-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣7.55億元，年增率57.68%，月增率6.47%。

今年1-9月累計營收為51.38億元，累計年增率33.05%。

最新價為12.8元，近5日股價上漲4.53%，相關建材營造下跌-1.71%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1811 張
  • 外資買賣超：+1955 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-144 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 7.55億 58% 6%
24/8 7.09億 62% 34%
24/7 5.28億 -6% -12%
24/6 5.97億 35% 11%
24/5 5.38億 19% 4%
24/4 5.18億 10% -9%

工信(5521-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為道路、橋樑、隧道、碼頭、捷運等土木工程及房屋建築工程營造。地質鑽探工程承攬。前項工程有關材料之買賣及進出口。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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