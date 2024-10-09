營收速報 - 東友(5438)9月營收1.57億元年增率高達30.21％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 18:15
今年1-9月累計營收為9.53億元，累計年增率2.79%。
最新價為26.4元，近5日股價下跌-6.98%，相關電腦及週設類指數下跌-0.19%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+178 張
- 外資買賣超：+319 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-141 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|1.57億
|30%
|4%
|24/8
|1.52億
|70%
|92%
|24/7
|7,911萬
|-24%
|-37%
|24/6
|1.26億
|-27%
|22%
|24/5
|1.04億
|5%
|16%
|24/4
|8,979萬
|-3%
|-5%
東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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