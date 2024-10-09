search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 東友(5438)9月營收1.57億元年增率高達30.21％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 18:15


東友(5438-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣1.57億元，年增率30.21%，月增率3.61%。

今年1-9月累計營收為9.53億元，累計年增率2.79%。

最新價為26.4元，近5日股價下跌-6.98%，相關電腦及週設類指數下跌-0.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+178 張
  • 外資買賣超：+319 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-141 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 1.57億 30% 4%
24/8 1.52億 70% 92%
24/7 7,911萬 -24% -37%
24/6 1.26億 -27% 22%
24/5 1.04億 5% 16%
24/4 8,979萬 -3% -5%

東友(5438-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為多功能事務機及其模組。標籤列印機。寬幅列印機及3D列印產品等之設計、製造及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報9月營收東友

相關行情

台股首頁我要存股
東友26.410.00%
美元/台幣32.16-0.19%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
東友

76.92%

勝率

#波段上揚股

偏強
東友

76.92%

勝率

#定海雙針

偏強
東友

76.92%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
東友

76.92%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
東友

76.92%

勝率

延伸閱讀


Empty