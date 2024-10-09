鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為46.00元

賴清德拋出「祖國論」國台辦終於回應了！

〈美股盤後〉中概股ADR回落 輝達強漲 那指費半收紅超1.3%

〈台股盤前要聞〉外資也追捧陸股ETF、鴻海量產出貨GB200 搶第一、9月出口連11紅

股市大漲！中國又有30家公司宣布股東減持離場 「清倉式」減持再現江湖