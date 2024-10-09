鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.58元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 18:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.61元上修至-0.58元，其中最高估值0.13元，最低估值-2.65元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.13(0.05)
|1.57
|3.14
|1.91
|最低值
|-2.65(-2.65)
|-0.11
|0.37
|1.91
|平均值
|-0.69(-0.75)
|0.6
|1.59
|1.91
|中位數
|-0.58(-0.61)
|0.54
|1.52
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|33.43億
|42.43億
|60.57億
|47.03億
|最低值
|29.53億
|34.32億
|40.72億
|47.03億
|平均值
|30.24億
|36.80億
|46.84億
|47.03億
|中位數
|29.84億
|36.50億
|45.27億
|47.03億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.49
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|-1.67
|營業收入
|5.10億
|8.70億
|13.49億
|15.88億
|23.23億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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