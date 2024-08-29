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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.85元，預估目標價為40.50元

鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.53元上修至-0.85元，其中最高估值-0.28元，最低估值-2.09元，預估目標價為40.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.28(-0.28)0.452.49
最低值-2.09(-2.22)-0.94-2.18
平均值-1.09(-1.47)-0.160.46
中位數-0.85(-1.53)-0.110.76

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值30.43億37.48億45.27億
最低值26.37億30.22億35.69億
平均值28.56億34.76億42.12億
中位數28.62億35.43億43.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.49-1.60-2.51-3.34
營業收入5.10億8.70億13.49億15.88億

詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAFRM

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