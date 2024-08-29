鉅亨速報 - Factset 最新調查：Affirm控股(AFRM-US)EPS預估上修至-0.85元，預估目標價為40.50元
鉅亨網新聞中心 2024-08-29 16:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Affirm控股(AFRM-US)做出2025年EPS預估：中位數由-1.53元上修至-0.85元，其中最高估值-0.28元，最低估值-2.09元，預估目標價為40.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.28(-0.28)
|0.45
|2.49
|最低值
|-2.09(-2.22)
|-0.94
|-2.18
|平均值
|-1.09(-1.47)
|-0.16
|0.46
|中位數
|-0.85(-1.53)
|-0.11
|0.76
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.43億
|37.48億
|45.27億
|最低值
|26.37億
|30.22億
|35.69億
|平均值
|28.56億
|34.76億
|42.12億
|中位數
|28.62億
|35.43億
|43.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.49
|-1.60
|-2.51
|-3.34
|營業收入
|5.10億
|8.70億
|13.49億
|15.88億
詳細資訊請看美股內頁：
Affirm控股(AFRM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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