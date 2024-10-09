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鉅亨速報

營收速報 - 協益(5356)9月營收3.48億元年增率高達57.23％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 16:16


協益(5356-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣3.48億元，年增率57.23%，月增率-13.52%。

今年1-9月累計營收為28.50億元，累計年增率31.72%。

最新價為36.7元，近5日股價下跌-0.66%，相關電腦及週設類指數下跌-0.19%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-101 張
  • 外資買賣超：-48 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-53 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 3.48億 57% -14%
24/8 4.03億 54% 14%
24/7 3.52億 56% 10%
24/6 3.20億 51% 11%
24/5 2.87億 26% 4%
24/4 2.75億 14% 16%

協益(5356-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為雷射印表機碳粉匣、給皂器、汽車音響用面板之製造、塑膠鋼模。電子基板之裝著加工與組裝測試、電腦週邊產品、電子。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收協益

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協益36.7-1.74%
美元/台幣32.16-0.19%

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