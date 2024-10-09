營收速報 - 陽程(3498)9月營收2.08億元年增率高達147.81％

最新價為56.3元，近5日股價上漲0.87%，相關其他電子類指數上漲2.35%，短期股價無明顯表現。

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陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。