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鉅亨速報

營收速報 - 陽程(3498)9月營收2.08億元年增率高達147.81％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 16:16


陽程(3498-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣2.08億元，年增率147.81%，月增率73.4%。

今年1-9月累計營收為6.19億元，累計年增率-44.97%。

最新價為56.3元，近5日股價上漲0.87%，相關其他電子類指數上漲2.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-105 張
  • 外資買賣超：-105 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 2.08億 148% 73%
24/8 1.20億 39% 155%
24/7 4,715萬 -82% -9%
24/6 5,183萬 -49% -7%
24/5 5,576萬 -75% -20%
24/4 6,972萬 13% 422%

陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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