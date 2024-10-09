營收速報 - 陽程(3498)9月營收2.08億元年增率高達147.81％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 16:16
今年1-9月累計營收為6.19億元，累計年增率-44.97%。
最新價為56.3元，近5日股價上漲0.87%，相關其他電子類指數上漲2.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-105 張
- 外資買賣超：-105 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|2.08億
|148%
|73%
|24/8
|1.20億
|39%
|155%
|24/7
|4,715萬
|-82%
|-9%
|24/6
|5,183萬
|-49%
|-7%
|24/5
|5,576萬
|-75%
|-20%
|24/4
|6,972萬
|13%
|422%
陽程(3498-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為CCL & PCB 自動化設備。Flat Panel Display (簡稱FPD) 自動化設備。物流、其他自動化設備製造及所營相關設備維修與售服。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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