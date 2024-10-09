營收速報 - 龍邦(2514)9月營收27.24億元年增率高達32.36％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 15:15
今年1-9月累計營收為194.30億元，累計年增率66.85%。
最新價為20.5元，近5日股價上漲1.74%，相關其 他上漲0.37%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+203 張
- 外資買賣超：+150 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+53 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|27.24億
|32%
|26%
|24/8
|21.66億
|2%
|-15%
|24/7
|25.53億
|26%
|34%
|24/6
|19.09億
|-5%
|2%
|24/5
|18.78億
|114%
|8%
|24/4
|17.38億
|140%
|-24%
龍邦(2514-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施。接受委託辦理市地重劃。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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