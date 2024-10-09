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鉅亨速報

營收速報 - 龍邦(2514)9月營收27.24億元年增率高達32.36％

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 15:15


龍邦(2514-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣27.24億元，年增率32.36%，月增率25.76%。

今年1-9月累計營收為194.30億元，累計年增率66.85%。

最新價為20.5元，近5日股價上漲1.74%，相關其 他上漲0.37%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+203 張
  • 外資買賣超：+150 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+53 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 27.24億 32% 26%
24/8 21.66億 2% -15%
24/7 25.53億 26% 34%
24/6 19.09億 -5% 2%
24/5 18.78億 114% 8%
24/4 17.38億 140% -24%

龍邦(2514-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為委託營造廠商興建國民住宅,商業大樓出租出售業務。投資興闢都市計劃範圍內之市場,公園等公共設施。接受委託辦理市地重劃。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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