營收速報 - 華碩(2357)9月營收620.60億元年增率高達26.99％
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 15:15
今年1-9月累計營收為4,331.33億元，累計年增率19.6%。
最新價為577元，近5日股價上漲0.87%，相關電腦週邊下跌-0.73%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-749 張
- 外資買賣超：-1271 張
- 投信買賣超：+136 張
- 自營商買賣超：+386 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|620.60億
|27%
|9%
|24/8
|571.40億
|18%
|21%
|24/7
|473.29億
|26%
|-19%
|24/6
|584.12億
|21%
|30%
|24/5
|448.23億
|23%
|8%
|24/4
|416.23億
|33%
|-16%
華碩(2357-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為3C 資訊產品(含電腦系統產品、主機板及各類板卡。及智慧型手機等手持裝置等)之設計、研發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
上一篇
下一篇