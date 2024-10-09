外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.6088元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 15:00
截至台北時間09日15:00，紐元/美元下跌0.0049點跌幅達0.8%，暫報0.6088點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.60%
- 近 1 週：-2.23%
- 近 3 月：+0.20%
- 近 6 月：+1.74%
- 今年以來：-2.93%
紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對
紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對
- 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.37%
- 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.39%
- 美元/新加坡幣相關性-0.68，本日下跌0.03%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
延伸閱讀
- 外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.6088元
- 外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.38元
- 外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.06%，報10.736元
- 外匯速報 - 美元/墨西哥披索(USDMXN) 大漲0.82%，報19.428元
下一篇