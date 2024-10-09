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鉅亨速報

外匯速報 - 紐元/美元(NZDUSD) 大跌0.8%，報0.6088元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 11:50


截至台北時間09日11:50，紐元/美元下跌0.0049點跌幅達0.8%，暫報0.6088點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.60%
  • 近 1 週：-2.23%
  • 近 3 月：+0.20%
  • 近 6 月：+1.74%
  • 今年以來：-2.93%

紐元/美元近90天正相關的前3貨幣對


  • 澳元/美元相關性0.84，本日下跌0.19%
  • 英鎊/美元相關性0.71，本日下跌0.11%
  • 歐元/美元相關性0.62，本日下跌0.09%

紐元/美元近90天負相關的前3貨幣對

  • 美元/瑞典克朗相關性-0.74，本日下跌0.2%
  • 美元/挪威克朗相關性-0.73，本日下跌0.26%
  • 美元/新加坡幣相關性-0.68，本日下跌0.05%

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紐元/美元0.6096-0.67%
澳元/美元0.6738-0.10%
英鎊/美元1.3082-0.14%
歐元/美元1.0967-0.10%

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