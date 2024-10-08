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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/挪威克朗(USDNOK) 大漲1.06%，報10.736元

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 23:30


截至台北時間08日23:30，美元/挪威克朗上漲0.113點漲幅達1.06%，暫報10.736點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.72%
  • 近 1 週：+1.00%
  • 近 3 月：+0.64%
  • 近 6 月：-0.82%
  • 今年以來：+4.89%

美元/挪威克朗近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/瑞典克朗相關性0.77，本日上漲0.22%
  • 美元/新加坡幣相關性0.61，本日上漲0.04%
  • 美元/韓元相關性0.56，本日上漲0.31%

美元/挪威克朗近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.73，本日上漲0.28%
  • 澳元/美元相關性-0.67，本日上漲0.55%
  • 歐元/美元相關性-0.62，本日上漲0.08%

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韓元/美元0.000741610.00%
紐元/美元0.6121-0.10%
澳元/美元0.674-0.31%
歐元/美元1.097-0.04%

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