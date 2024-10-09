外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.38元
鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:50
截至台北時間09日10:50，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報33.38點。
歷史漲跌幅
- 近 1 月：-0.50%
- 近 1 週：+3.20%
- 近 3 月：-7.88%
- 近 6 月：-8.64%
- 今年以來：-2.36%
美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對
- 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.05%
- 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.09%
- 美元/韓元相關性0.60，本日下跌0.16%
美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對
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