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鉅亨速報

外匯速報 - 美元/泰銖(USDTHB) 大跌0.48%，報33.38元

鉅亨網新聞中心 2024-10-09 10:50


截至台北時間09日10:50，美元/泰銖下跌0.16點跌幅達0.48%，暫報33.38點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 月：-0.50%
  • 近 1 週：+3.20%
  • 近 3 月：-7.88%
  • 近 6 月：-8.64%
  • 今年以來：-2.36%

美元/泰銖近90天正相關的前3貨幣對


  • 美元/新加坡幣相關性0.75，本日下跌0.05%
  • 美元/瑞典克朗相關性0.61，本日下跌0.09%
  • 美元/韓元相關性0.60，本日下跌0.16%

美元/泰銖近90天負相關的前3貨幣對

  • 紐元/美元相關性-0.66，本日下跌0.55%
  • 英鎊/美元相關性-0.65，本日下跌0.05%
  • 澳元/美元相關性-0.60，本日下跌0.1%

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美元/泰銖33.44-0.30%
韓元/美元0.000744350.00%
紐元/美元0.609-0.77%
英鎊/美元1.3082-0.14%
澳元/美元0.6735-0.15%

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