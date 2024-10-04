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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至10.91元，預估目標價為230元

鉅亨網新聞中心 2024-10-04 16:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對台燿(6274-TW)做出2024年EPS預估：中位數由11.08元下修至10.91元，其中最高估值11.27元，最低估值9.55元，預估目標價為230元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值11.27(11.27)16.1319.8
最低值9.55(9.55)11.7313.86
平均值10.73(10.76)13.9716.28
中位數10.91(11.08)13.715.73

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值23,489,00028,606,75033,666,280
最低值22,138,00025,674,00028,088,000
平均值22,971,17026,766,39030,827,820
中位數23,160,00026,073,00030,778,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.054.697.016.67
營業收入
(單位：新台幣千元)		16,002,53718,472,12821,132,04018,046,852

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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