三分天下！華為HarmonyOS Next正式公測 支付寶鴻蒙版同日上線 微信內測中

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-10-09 09:52

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全球手機行業周二 (8 日) 迎來三分天下局面，中國科技大廠華為的原生鴻蒙操作系統—HarmonyOS Next 正式開啟公測，微信鴻蒙原生版同日也開始邀請內測，支付寶鴻蒙版更正式在鴻蒙應用市場上線。

原生鴻蒙周二啟動公測，首批公測機款有五種，包括華為 Mate 60 系列、華為 Mate X5 系列、華為 MatePad Pro 13.2 英寸系列，用戶可通過我的華為應用程式內的「升級嘗鮮」申請升級。

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業內認為，原生鴻蒙的正式公測意味著智慧手機操作系統開始三分天下，被 iOS 和 Android 全面壟斷的時代就此結束。



在原生鴻蒙開啟公測的同時，「國民級」應用微信鴻蒙原生版也正式開始邀請內測。騰訊官方帳號「鵝廠黑板報」周二發文宣佈，微信鴻蒙原生版正式開始邀請內測，已升級至原生鴻蒙操作系統的使用者，可以在收到邀請后搶先體驗。

針對部分使用者在升級 HarmonyOS NEXT 之後，手機上暫時無法使用微信應用的情況，騰訊公關總監張軍在社群平台上表示，此次微信鴻蒙版會隨機向部分使用者推送內測邀請。若沒有推送到請耐心等候，隨後會登陸「嘗鮮」專區。



此前，在華為宣佈第四季原生鴻蒙操作系統正式商用後，騰訊始終未官宣過微信對鴻蒙系統的適配情況，因此市場對於微信是否適配鴻蒙一直頗為關注。

騰訊表示，目前微信、QQ、騰訊會議、企業微信、騰訊視頻、騰訊新聞、騰訊體育、QQ 瀏覽器、搜狗輸入法、騰訊自選股、理財通、騰訊廣告、QQ 音樂、酷狗音樂、酷我音樂、全民 K 歌、懶人聽書、起點讀書、QQ 閱讀、微信讀書、微信輸入法等超過 20 款產品正不斷適配反覆運算 HarmonyOS NEXT 。



微信團隊表示，在確保產品穩定和用戶體驗前提下，微信鴻蒙原生版各項功能將在後續版本中陸續更新完善。



除微信開啟內測外，騰訊旗下遊戲《王者榮耀》《和平精英》據悉也已經針對 HarmonyOS NEXT 版本開啟限時刪檔測試。

此外，阿里巴巴旗下支付寶鴻蒙版則在周二全新上線，除支付功能外，還可使用小程式，點外賣、看電影、掛醫保等等。目前已升級至原生鴻蒙操作系統 HarmonyOS NEXT 的使用者，可在華為應用市場下載安裝，體驗最新的支付寶鴻蒙版。