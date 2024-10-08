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〈貴金屬盤後〉美元走強 Fed下月難再大幅降息 黃金回落

鉅亨網編譯許家華 2024-10-08 06:26

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（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周一下跌，係因美元堅挺，且近期就業數據促使投資者降低對美聯準會 (Fed)11 月大幅降息的預期

  • 現貨黃金下跌 0.2%，至每盎司 2648.21 美元，脫離 9 月 26 日創下的 2685.42 美元的歷史最高點。
  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.1%，至每盎司 2666.0 美元。

美元徘徊在七週以來的最高水準，使得以美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter A. Grant 表示，美元走強是目前的短期阻力，阻礙黃金再創歷史新高。「我仍然認為短期潛力可達 2700 美元，而長期目標 3000 美元的說法仍見效，因為隨著美國大選的臨近，地緣政治緊張局勢和政治不確定性，這些均帶來避險需求。」

黃金被認為是對沖地緣政治和經濟不確定性的工具，並且低利率環境往往對其有利。

上週美國就業報告強化市場信念，即「經濟不太可能需要 Fed 在今年剩餘時間內大幅降息」，因此交易員現在認為 Fed 下個月降息 25 個基點的可能性為 86%。

市場現在將看到 Fed 上次政策的會議紀要，以及本周美國消費者物價指數（CPI）和生產者物價指數（PPI）數據。

此外，中國央行 9 月連續第五個月停止購買黃金作為儲備。IG 市場策略師 Yeap Jun Rong 表示，隨著金價接近歷史高位，中國可能會在短期內更加抑制增持舉措，但以更廣泛趨勢來看，中國可能仍持續增持黃金

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀下跌 1.2%，至 31.78 美元。
  • 現貨鉑金下跌 1.2%，至 975.72 美元。
  • 現貨鈀金上漲 1.4%，至 1026.47 美元。

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