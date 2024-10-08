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鉅亨速報

營收速報 - 佳凌(4976)9月營收9,313萬元年增率高達37.49％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 18:15


佳凌(4976-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣9,313萬元，年增率37.49%，月增率-17.45%。

今年1-9月累計營收為8.78億元，累計年增率23.96%。

最新價為42.2元，近5日股價上漲0.7%，相關光 電 業上漲0.95%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-242 張
  • 外資買賣超：-235 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 9,313萬 37% -17%
24/8 1.13億 47% -1%
24/7 1.14億 56% 7%
24/6 1.06億 32% 1%
24/5 1.05億 31% 7%
24/4 9,803萬 23% 5%

佳凌(4976-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為車載.相機.安控.視訊.行動穿戴.工業.辨識.醫療等鏡頭開發製作。各類塑膠成型機構部品開發及製作。精密模具.研磨皿.傘具.計測具.組裝等。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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