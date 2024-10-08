營收速報 - 佳凌(4976)9月營收9,313萬元年增率高達37.49％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 18:15
今年1-9月累計營收為8.78億元，累計年增率23.96%。
最新價為42.2元，近5日股價上漲0.7%，相關光 電 業上漲0.95%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-242 張
- 外資買賣超：-235 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-7 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|9,313萬
|37%
|-17%
|24/8
|1.13億
|47%
|-1%
|24/7
|1.14億
|56%
|7%
|24/6
|1.06億
|32%
|1%
|24/5
|1.05億
|31%
|7%
|24/4
|9,803萬
|23%
|5%
佳凌(4976-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為車載.相機.安控.視訊.行動穿戴.工業.辨識.醫療等鏡頭開發製作。各類塑膠成型機構部品開發及製作。精密模具.研磨皿.傘具.計測具.組裝等。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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