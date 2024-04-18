6G近了！有望在2030年投入商用

鉅亨網新聞中心 2024-04-18 10:00

作為最新通訊技術，6G 展現超低延時、超高通量、更加安全可靠的特性，將為哪些行業帶來利多？6G 從前沿技術到產業孵化到商業應用，還有多少路要走呢？

據《上海證券報》報導，2024 全球 6G 技術大會周三（17 日）在南京揭幕，主題是「創新預見 6G 未來」，全球 6G 行業大咖、專家學者、技術先鋒團隊共聚金陵，進行最新成果交流。

專家表示，6G 將為智慧終端、算力、智慧網聯車三個產業發展助力，甚至會起到支撐作用。此外，6G 有望在 2030 年投入商用，並為未來智慧產業繪制新藍圖。

「在戶外探險、應急搶救等地面網路無法覆蓋或損壞的情況下，人們能透過衛星通訊與外界取得聯繫。」中國電信研究院資深專家孫震強說，消費級手機直接與衛星相連，以前這是難以想像的事情，5G-A、6G 技術將讓這些成為現實。

作為大會主辦方之一，紫金山實驗室的展示的成果，包括 6G 端到端綜合試驗平台、6G 無蜂窩無線接入網系統、全球首個 6G 綜合實驗室等。

在中國聯通的展台前，一塊展示 6G/5G 工業網路數位園區模型的螢幕引人注目。中國聯通網絡技術專家南作用說：「2022 年 8 月，中國正式進入『物超人』時代，即行動物聯網終端用戶超越行動電話用戶，成為全球主要經濟體中首個實現『物超人』的國家。」