AI耗電大恐衝擊氣候！微軟、NTT等巨頭力推全光網路技術 加速轉型至6G

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-25 15:11

微軟、Google、英特爾和索尼等全球大型科技公司正支持 IOWN 全球論壇倡議的全光網路 (APN) 技術，希望到 2030 年時能全面部署此新型電信網路。他們表示，APN 將有助於降低數據密集型 AI 應用程式的整體功耗，並加速向 6G 時代過渡。

《CNBC》報導，數十家大型科技公司已簽約支持這項倡議，其中包括微軟和谷歌等公司，NTT、易利信和諾基亞等電信公司也是 IOWN 的核心成員，英特爾跟 SK 海力士等晶片製造商也發揮關鍵作用。

APN 是使用光而非電脈衝來傳輸數據的網路，該技術有望大幅降低全球資料傳輸的電力消耗。目前，電力是科技業面臨的一大問題。電子商務、線上串流媒體和工作場所生產力工具的快速採用，迫使企業重新評估自家網路基礎設施，並探索新的數據傳輸方式。

這些科技公司的目標是緩解當前電信網路壓力，隨著數位採用以及對 AI 的需求持續成長，未來幾年電信網路的壓力料將惡化。

NTT 資深執行副總裁暨 IOWN 全球論壇主席 Katsuhiko Kawazoe 指出，行動流量每天都在增長，因此有必要有效利用無線電頻譜和功率。IOWN 的技術允許營運商根據具體情況即時提升行動網路中頻譜和功率的使用。

大型語言模型如 OpenAI 的 ChatGPT 需要大量的訓練資料和強大的 GPU 晶片，但這對氣候來說是個巨大代價。

NTT 公司 IOWN 技術總監兼 IOWN 全球論壇技術工作小組主席 Masahisa Kawashima 表示，光子網路可讓小型資料中心變得更強大。數據中心正變得越來越大，超大規模的數據中心是社會減少碳排的一個難題。許多數據中心過度集中在某個小區域，這對該區域造成巨大能源需求，但若我們使用 IOWN APNs，可讓用戶在更大的區域部署數據中心。

Kawashima 還說，光子網路上的每個數據中心都類似於一個「超大規模」的數據中心，AI 模型的開發人員可在較小區域使用共享的 GPU 基礎設施來開發他們的 AI 模型。AI 已成為許多產業的競爭中心，包括汽車和製藥。許多企業都有興趣經營自己的 GPU 基礎設施。”

IOWN 全球論壇正跟合作夥伴一起探索 APN 的使用，像是在銀行後端基礎設施中使用 IOWN 技術，以及廣播和媒體串流產業。使用 IOWN 的目標是使此過程的功耗更低，同時增加可透過網路發送的資料容量並降低延遲。

索尼正在跟 NTT 合作，為廣播電台與新聞編輯室開發廣域遠端製作平台。

此外，IOWN 技術也有助於向 6G 過渡，Kawashima 表示，APN 技術可降低電信業者部署 6G 天線的成本，還可以共享他們的無線電發射塔來更有效地改善網路，如此可緩解電信商在天線部署上恐面臨巨額支出的擔憂情緒。