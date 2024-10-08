營收速報 - 美隆電(2477)9月營收3.12億元年增率高達39.36％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:15
今年1-9月累計營收為20.08億元，累計年增率14.64%。
最新價為29.85元，近5日股價上漲0.67%，相關其他電子上漲4.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+370 張
- 外資買賣超：+403 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-33 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|3.12億
|39%
|-8%
|24/8
|3.38億
|49%
|57%
|24/7
|2.15億
|-22%
|-22%
|24/6
|2.73億
|45%
|35%
|24/5
|2.02億
|-26%
|-15%
|24/4
|2.39億
|32%
|30%
美隆電(2477-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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