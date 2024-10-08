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鉅亨速報

營收速報 - 美隆電(2477)9月營收3.12億元年增率高達39.36％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:15


美隆電(2477-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣3.12億元，年增率39.36%，月增率-7.7%。

今年1-9月累計營收為20.08億元，累計年增率14.64%。

最新價為29.85元，近5日股價上漲0.67%，相關其他電子上漲4.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+370 張
  • 外資買賣超：+403 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-33 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 3.12億 39% -8%
24/8 3.38億 49% 57%
24/7 2.15億 -22% -22%
24/6 2.73億 45% 35%
24/5 2.02億 -26% -15%
24/4 2.39億 32% 30%

美隆電(2477-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為家用、車用、多媒體及專業用影音電子產品之設計研發、製造及買賣。前項有關產品及其原料進出口及代理業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收美隆電

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