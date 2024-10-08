營收速報 - 億泰(1616)9月營收4.88億元年增率高達58.34％
鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:15
今年1-9月累計營收為33.50億元，累計年增率15.46%。
最新價為22.45元，近5日股價上漲3.86%，相關電器電纜下跌-1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+706 張
- 外資買賣超：+702 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|4.88億
|58%
|37%
|24/8
|3.55億
|8%
|0%
|24/7
|3.55億
|2%
|-5%
|24/6
|3.72億
|13%
|5%
|24/5
|3.55億
|-0%
|-12%
|24/4
|4.02億
|18%
|18%
億泰(1616-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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