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鉅亨速報

營收速報 - 億泰(1616)9月營收4.88億元年增率高達58.34％

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 14:15


億泰(1616-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣4.88億元，年增率58.34%，月增率37.14%。

今年1-9月累計營收為33.50億元，累計年增率15.46%。

最新價為22.45元，近5日股價上漲3.86%，相關電器電纜下跌-1.52%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+706 張
  • 外資買賣超：+702 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+4 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 4.88億 58% 37%
24/8 3.55億 8% 0%
24/7 3.55億 2% -5%
24/6 3.72億 13% 5%
24/5 3.55億 -0% -12%
24/4 4.02億 18% 18%

億泰(1616-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為裸銅線,鍍錫線,電子線,電源線,電腦線,隔離線,同軸電纜,PVC電線。電纜,交連聚乙稀高低壓電力電纜及通信電纜,光纖光纜,區域網路。電纜,數位電纜,低煙無毒電纜,防火,耐熱電纜等製造,加工及買賣。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報9月營收億泰

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