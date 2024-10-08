〈陸股盤後〉中國股市恢復交易 上演多空大戰 成交額3.45兆 再創歷史天量

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-10-08 16:30

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中國國慶連假結束，A 股市場周二（8 日）恢復交易，三大指數收盤同步大漲，多空大戰上演，滬深兩市成交額突破人民幣 3 兆元，再創歷史新高。

滬指周二收盤勁漲 4.59%，報 3,489.78 點，深證成指狂漲逾 9%，報 11,495.10 點，創業板指暴漲逾 17%，報 2,550.28 點，兩市成交額合計超過人民幣 3.45 兆元。

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半導體、券商類股掀漲停潮，醫藥、軍工、石油等族群均走高。

《財聯社》的數據顯示，股市開盤 17 分鐘，滬深兩市成交額就突破人民幣 5,000 億元。開盤僅 20 分鐘，成交額突破 1 兆，刷新史上最快破兆紀錄。

股市開盤不到半小時，易方達創業板 ETF 成交額就超過人民幣 156 億元，超過前一交易日全天成交，並打破歷史單日成交額紀錄。



招商證券和中信證券的 App 一度當機，不少券商的 App 交易極不順暢，投資人不斷掛單或掛低價格，才得以成交。



中國 A 股國慶休市期間，美股那斯達克中國金龍指數（10 月 1 日至 4 日）的漲幅超過 11%，香港恒生指數（10 月 2 日至 7 日）的漲幅達到 9.3%。值得注意的是，今年來恒生指數的漲幅超過 35%，領漲全球市場。

這個假期，雖然中國市場休市，但投資者「流連在景區，心牽著股市」，咨詢、轉賬、開戶，營業機構甚至比工作日還忙。

在一系列政策「組合拳」下，節前 3 天（9 月 26 日至 30 日），A 股罕見大漲，上證指數累計漲幅超過 15%，9 月勁漲 17.39%，創近 15 年同期最大單月漲幅。

據《證券時報》周二報導，從數據來看，2009 年至 2023 年，上證指數 10 月平均漲幅為 1.69%，其中有 9 次上漲，即 10 月上漲的機率達到 60%，僅次於 2 月的 73.33%。

2009 年、2010 年、2014 年出現了「金九銀十」行情。以 2014 年為例，當年 9 月，上證指數漲 6.62%，10 月漲 2.38%。

彼時 A 股正處於底部反彈期，自當年 10 月至次年 6 月，上證指數大漲逾 80%，這與當下 A 股市場行情有一定相似之處。

從各大指數來看，深證成指上漲的機率最高。以創業板為例，自 2010 年至 2023 年，共有 9 個年度的 10 月份出現上漲行情，平均漲幅 1.84%，其中 2015 年 10 月創業板「牛」冠全球，漲幅高達 19%。

據《證券時報》旗下《數據寶》周二報導，調查結果顯示，57.25% 受訪者認為，今年滬指將漲破 4,000 點；另有 14.68% 的受訪者相對比較謹慎，他們對 A 股站上 3,500 點充滿希望。

中國國家發改委主任鄭柵潔周二在國新辦記者會上說，要保證必要財政支出，加快支出進度，加大對經濟發展的積極促進作用。

值得投資人留意的是，中國股市周二上演多空大戰，上午 10 點 38 分，滬指直接 10% 掉頭一路下跌到 2.5%，隨後又小幅回升，終場漲幅收斂。

《彭博》指出，股市走勢凸顯了投資人懷疑北京加大刺激措施的決心。

Leo Wealth 投資解決方案全球主管 Aleksey Mironenko 表示，中國股市能反彈多久？取決於北京在財政方面的行動，未來關注的關鍵是，在中共中央政治局和國務院發表聲明後，未來幾周政府會宣布哪些政策？這將決定 Leo Wealth 的增持是「戰術性」還是「戰略性」。