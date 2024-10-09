股市大漲！中國又有30家公司宣布股東減持離場 「清倉式」減持再現江湖

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-09 07:30

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中國股市周二（8 日）收盤再度走高，創業板指更續創歷史單日最大漲幅，上證指數近 6 個交易日累計大漲 26.95%，不少上市公司股東開始計劃減持離場。

據《財聯社》報導，9 月 24 日至今，中國已有超過 100 家公司揭露減持進展或減持計畫，周二又有超過 30 家上市公司發布減持計畫，其中不乏股東「清倉式」減持。

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具體來看，減持比例最高的為萬朗磁塑 (603150-CN) 。該公司周二發布公告稱，持股 5% 以上股東金通安益因自身資金需求，擬於公告揭露日起 15 個交易日後的 3 個月內，以集中競價、大宗交易方式，合計減持公司股份不超過 720 萬股，減持比例不超過公司總股本 8.42%。

值得一提的是，半年報顯示，金通安益持有萬朗磁塑 8.42% 股份，本次減持計畫可稱得上是「清倉式」減持。

此外，高凌信息股東擬合計減持不超 3.214% 公司股份。天岳先進、碧興物聯、暢聯股份、鼎勝新材、壺化股份、振德醫療、神馬電力、百川能源、中谷物流等 9 家公司股東或高層，都計劃減持或合計減持不超過 3% 股份。

除了 A 股公司股東減持，港股也有公司股東減持。

中國銀河證券周一被股東焉雨晴減持 3,923.3 萬股 H 股，平均價格為 10.479 港元，涉資約 4.11 億港元。焉雨晴的持股百分比由 5.63% 降至 4.57%。