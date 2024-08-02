華新Q2每股純益0.55元 看好下半年電纜市場

不銹鋼事業方面，華新說明，第三季市況仍不明朗，主因為第三季適逢歐美地區暑休影響，屬於傳統淡季，加上鹽水廠受到水災肆虐，將出現遞延出貨的情況。此外，中國不銹鋼市場終端需求仍然疲弱，但由於江蘇龍德申請破產，導致整體供給減少。