華新Q2每股純益0.55元 看好下半年電纜市場
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 17:27
華新 (1605-TW) 今 (2) 日召開股東會，公布第二季財報表現亮眼，稅後純益達 22 億元，年增 1.2 倍，每股純益 0.55 元。華新也指出，隨著台電強韌電網計畫加大拉貨力道，看好下半年電纜市場將優於上半年。
華新提到，台電強韌電網計畫持續加大力道，包含建築以及工業建廠的需求也逐步增加，看好電纜市場整體展望，下半年有望優於上半年。
不銹鋼事業方面，華新說明，第三季市況仍不明朗，主因為第三季適逢歐美地區暑休影響，屬於傳統淡季，加上鹽水廠受到水災肆虐，將出現遞延出貨的情況。此外，中國不銹鋼市場終端需求仍然疲弱，但由於江蘇龍德申請破產，導致整體供給減少。
至於資源事業部分，華新提到，第三季初倫鎳價格表現較弱，受到極端氣候影響，雨季時間提早，使得鎳礦供應成本上漲，加上江蘇龍德申請破產以及澳洲鎳礦商關廠，市場供需將重新整合，後續市況有待觀察。
華新第二季各產品營收比重以不銹鋼占比最高，約占 51%，其次為電線電纜，比重為 26%，資源事業則占 20%。
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