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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TC Energy Corporation(TRP-US)EPS預估上修至2.92元，預估目標價為41.22元

鉅亨網新聞中心 2024-10-08 06:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TC Energy Corporation(TRP-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.86元上修至2.92元，其中最高估值3.23元，最低估值2.63元，預估目標價為41.22元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.23(3.23)3.523.713.4
最低值2.63(2.63)2.392.592.92
平均值2.92(2.9)2.843.083.19
中位數2.92(2.86)2.762.973.24

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值123.80億130.40億137.87億
最低值119.92億125.34億128.77億
平均值122.02億127.85億133.97億
中位數122.18億127.83億134.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.233.531.490.492.04
營業收入98.12億95.68億104.77億109.47億111.35億

詳細資訊請看美股內頁：
TC Energy Corporation(TRP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRP

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