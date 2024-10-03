鉅亨速報 - Factset 最新調查：TC Energy Corporation(TRP-US)EPS預估上修至2.86元，預估目標價為41.22元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 20:17
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對TC Energy Corporation(TRP-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.82元上修至2.86元，其中最高估值3.23元，最低估值2.63元，預估目標價為41.22元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.23(3.17)
|3.52
|3.71
|3.4
|最低值
|2.63(2.63)
|2.39
|2.59
|2.92
|平均值
|2.88(2.83)
|2.84
|3.06
|3.16
|中位數
|2.86(2.82)
|2.8
|2.97
|3.16
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|123.80億
|130.40億
|137.87億
|最低值
|119.92億
|125.34億
|128.77億
|平均值
|122.02億
|127.85億
|133.97億
|中位數
|122.18億
|127.83億
|134.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.23
|3.53
|1.49
|0.49
|2.04
|營業收入
|98.12億
|95.68億
|104.77億
|109.47億
|111.35億
詳細資訊請看美股內頁：
TC Energy Corporation(TRP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：艾司摩爾ASML-US的目標價調降至1052元，幅度約8.44%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：藍威斯頓控股(LW-US)EPS預估下修至4.29元，預估目標價為70.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Ryan Specialty Holdings Inc Class ARYAN-US的目標價調升至70元，幅度約7.69%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Stellantis N.VSTLA-US的目標價調降至18.38元，幅度約3.28%
下一篇