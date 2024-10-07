營收速報 - 智邦(2345)9月營收100.47億元年增率高達33.69％
鉅亨網新聞中心 2024-10-07 15:15
今年1-9月累計營收為714.53億元，累計年增率14.82%。
最新價為506元，近5日股價下跌-9.23%，相關通信網路下跌-2.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3794 張
- 外資買賣超：-2569 張
- 投信買賣超：-1478 張
- 自營商買賣超：+253 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/9
|100.47億
|34%
|7%
|24/8
|94.17億
|27%
|8%
|24/7
|87.29億
|16%
|1%
|24/6
|86.19億
|18%
|-2%
|24/5
|87.77億
|36%
|25%
|24/4
|70.17億
|11%
|-8%
智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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