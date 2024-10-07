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鉅亨速報

營收速報 - 智邦(2345)9月營收100.47億元年增率高達33.69％

鉅亨網新聞中心 2024-10-07 15:15


智邦(2345-TW)今天公告2024年9月營收為新台幣100.47億元，年增率33.69%，月增率6.69%。

今年1-9月累計營收為714.53億元，累計年增率14.82%。

最新價為506元，近5日股價下跌-9.23%，相關通信網路下跌-2.89%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3794 張
  • 外資買賣超：-2569 張
  • 投信買賣超：-1478 張
  • 自營商買賣超：+253 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/9 100.47億 34% 7%
24/8 94.17億 27% 8%
24/7 87.29億 16% 1%
24/6 86.19億 18% -2%
24/5 87.77億 36% 25%
24/4 70.17億 11% -8%

智邦(2345-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為1.CC01060 2.CC01070 3.F401010 4.研發開發製造銷售:電腦網路。系統,用戶端通訊電子設備,光電通訊設備,特定功能之積體電路,。不斷電系統電源供應器及其零組件,相關之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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