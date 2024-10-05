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〈貴金屬盤後〉美非農就業強勁 11月降息2碼或成泡影 黃金走跌

鉅亨網編譯許家華 2024-10-05 06:31

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（圖：REUTERS/TPG）

黃金價格周五 (4 日)下跌，係因美國非農就業報告強於預期，對美聯準會 (Fed) 下個月大幅降息的預期潑冷水，美元因此走漲。

  • 現貨黃金下跌 0.2%，至每盎司 2649.69 美元。上周黃金價格觸及歷史新高 2685.42 美元。
  • 12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.4%，至每盎司 2667.80 美元。

美國 9 月就業成長加速，失業率下滑至 4.1%，讓 Fed 在 11 月 6 日至 7 日政策會議上再次降息 50 個基點的可能性下降。

紐約獨立金屬交易商 Tai Wong 認為，黃金走跌係因非農就業報告強勁，11 月可能只會降息 25 個基點。

該數據公佈後，美元指數）躍升至七周高位，使得黃金對海外買家來說更加昂貴。

非農就業數據公佈前，交易者預期 11 月降息 50 個基點的可能性為 28%，但在公布後迅速下降至接近 0%。

道明證券 (TD Securities) 大宗商品策略師 Daniel Ghali 表示：「周末地緣政治緊張局勢即將進入白熱化階段，縮限投資者出售黃金的意願。」

黃金在政治動盪時期被用作避險投資，在低利率環境下會升值。

Blue Line Futures 首席市場策略師 Phillip Streible 表示：「如果地緣政治在周末發揮作用，黃金期貨價格可能會輕鬆回升至 2700 美元，並可望刷新的歷史高點。」

其他貴金屬交易
  • 現貨白銀上漲 0.5%，至 32.21 美元。
  • 現貨鉑金下跌 0.1%，至 989.33 美元。
  • 現貨鈀金穩定在 1000 美元。

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黃金白銀貴金屬白金

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