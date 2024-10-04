〈貴金屬盤後〉避險需求對抗美元走強 黃金走穩

鉅亨網編譯許家華 2024-10-04 06:11

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投資者淡化了聯準會再次大幅降息的預期，黃金價格周四 (3 日) 走穩，因中東緊張局勢升級，避險需求上升，抵消了美元走強的壓力。

現貨黃金目前持平於每盎司 2657.89 美元。上周黃金價格觸及歷史新高 2685.42 美元。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.4%，至每盎司 2679.2. 美元。

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Zaner Metals 副總裁兼高級金屬策略師 Peter A. Grant 表示，地緣政治局勢緊張，但美國預計轉變貨幣政策而導致美元升值，這些因素相抵後出現某程度的平衡。

以色列軍方敦促黎巴嫩南部 20 多個城鎮的居民立即撤離。Grant 表示，隨著中東緊張局勢升級，市場對 11 月再次大幅降息的預期有所回落。

Richmond Fed 主席 Thomas Barkin 表示，Fed 可能要比預期更長的時間才能將通膨率恢復到 2% 目標，從而限制了降息幅度。

交易員預計 11 月聯準會降息 25 個基點的可能性為 33%。目前市場焦點是周五的非農就業報告。

High 金屬交易總監 David Meger 表示：「如果市場認為 Fed 更有可能升息 50 個基點，這是黃金利多，反之就會看到金價進一步回落。」

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