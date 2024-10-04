港股翻紅衝高！能源股大暴漲、中資券商股續強
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2024-10-04 13:15
港股周五 (4 日) 小幅低開，隨後窄幅震盪衝高。截至下午 1 點，恆生指數(HSI) 漲 2.19%%，恆生科技指數 (HSTECH) 漲 3.54%，主要領漲族群包括多元金融、中資券商、能源等概念股。
因市場擔心以色列報復性打擊伊朗石油設施，國際油價大漲。受此影響，港股能源族群也勁揚，中國油氣控股 (00702-HK) 一度漲逾 80%，中港石油 (00632-HK) 一度漲逾 70%，金泰能源控股 (02728-HK) 一度漲超 50%。雖然隨後漲勢收斂，仍維持超過 40% 的漲幅，表現相當強勢。
中資券商股延續強勢，週五再度衝高，中州證券 (01375-HK) 、申萬宏源 (06806-HK) 、弘業期貨 (001236-CN) 、華融金控 (00993-HK) 盤中皆漲逾 20%；招商證券 (600999-CN) 、國聯證券 (01456-HK) 、光大證券 (601788-CN) 、中國銀河 (06881-HK) 等漲幅也逾 10%。
房地產族群低開後也迅速拉高，綠地香港 (00337-HK) 、雅居樂集團 (03383-HK) 、遠洋集團 (03377-HK) 、世茂集團 (00813-HK) 等漲逾 10%；貝殼－Ｗ(02423-HK) 、正榮地產 (06158-HK) 漲逾 9%，花樣年控股 (01777-HK) 漲超 8%。
華福證券認為，近期港股為代表的中國資產表現亮眼，是多重因素共同催化的結果，一方面中國各項利多政策頻繁推出，大幅提振市場信心。
天風證券表示，全球市場比較下，中國資產目前仍具性價比。在預期後續基本面逐漸改善的基礎上，目前港股、中概股仍具估價吸引力，風險回報比高。
- 傳統傳承方法跟不上時代 該如何調整？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 一天等於三年！港股交投熱絡券商忙翻天 專家：全球資金出現FOMO現象
- 港股新利多 各方建議調降股票印花稅
- 港股持續沸騰！恒生指數飆逾2.2%再超台股 券商忙到休假取消連飯也不吃了
- 超越台股！港股瘋牛行情持續 恒指飆逾6%重返兩萬二大關 申萬宏源暴漲188%
上一篇
下一篇