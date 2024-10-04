港股翻紅衝高！能源股大暴漲、中資券商股續強

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華福證券認為，近期港股為代表的中國資產表現亮眼，是多重因素共同催化的結果，一方面中國各項利多政策頻繁推出，大幅提振市場信心。

天風證券表示，全球市場比較下，中國資產目前仍具性價比。在預期後續基本面逐漸改善的基礎上，目前港股、中概股仍具估價吸引力，風險回報比高。