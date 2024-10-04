港股持續沸騰！恒生指數飆逾2.2%再超台股 券商忙到休假取消連飯也不吃了

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2024-10-04 11:48

‌



香港股市今 (4) 日早盤開低走高，強彈逾 2.2% 收復昨日失土外，恒生指數(HSI) 也再度超越台灣加權指數，券商與房地產類股再度起飛，而自從中國政府上周推出刺激政策以來，南向資金湧入帶動港股飆升，同時也讓香港券商忙翻天。

《華爾街見聞》報導，隨著開戶、交易量激增，年輕投資人湧入股市，香港券商們忙到無法休假和吃飯，正經歷職業生涯中最繁忙的時期，部分券商和銀行系統甚至出現系統當機，導致客戶難以登錄手機應用程式。

‌



香港股市週三 (2 日) 交易額達到 4340 億港元，股票觸及多年高點。許多年輕投資者擔憂錯過這波行情，紛紛在網上交易平臺開設帳戶。

香港最大券商之一輝立證券執行長 Edmund Hui 表示，公司開設帳戶的業務出現巨大增長，許多客服員工取消假期，全天待命來應對前所未有的客戶諮詢量激增情形。

其他交易平台也面臨同樣情況，香港散戶最愛的老虎證券上周開戶量激增 73.4%，其中約 8 成的新帳戶是由 30 歲以下的年輕人開設的，App 活躍用戶數年增率亦達 10%。

香港最大線上券商之一的富途控股也說，上周開戶諮詢量比平時高出 40%，富途在線平台的股票交易量的周增率更暴增 95%，投資人數量增加了 60%。

香港證券業協會榮譽會長 Tom Chan Pak-lam 表示，部分投資人不願錯失良機，放棄線上操作轉而前往線下開設股票交易帳戶。在工作人員的説明下，有些人發現這種方式更為快捷。

他還指出，市場持續反彈和成交量創歷史新高，激發年輕人的興趣，預計將會有更多投資人開設股票帳戶進行交易，同時也吸引此前不活躍的投資者重返市場。

至於港股是否會持續反彈，不少機構和分析人士認為，港股反轉可能正在發生。

花旗集團亞太區資本市場部主管周維明指出，美國聯準會 (Fed) 降息帶動香港利率回落，加上中國連環重拳推出大規模救市措施，可算是集合天時地利，若這些因素能推動中國經濟持續復甦，勢將帶動港股回升，明年香港 IPO 市場有望能回到三、四年前的牛市。

不過，港股最終的高度和走勢可能還是要取決於 A 股。