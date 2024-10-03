〈貴金屬盤後〉市場靜待中東事態發展、美國數據 黃金漲勢降溫

鉅亨網編譯許家華 2024-10-03 06:54

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黃金價格周三 (2 日) 小幅走低，在前一交易日漲逾 1% 後暫停，因市場靜候更多美國經濟線索和中東衝突事態發展。

現貨黃金下跌 0.5% 至每盎司 2649.41 美元。在伊朗對以色列發動飛彈襲擊後，周二現貨黃金價格漲逾 1% 。

12 月交割的黃金期貨價格下跌 0.8%，至每盎司 2669.7 美元。

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美元走強進一步限制黃金漲幅，因這使美元計價的黃金對其他貨幣持有者來說更加昂貴。

RJO 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，由於美元走強，黃金出現一些拋售，但「未來 24 小時內，還有太多變化、太多未知因素，我們無法拋售黃金。」

「倘若以色列確實襲擊了伊朗，那麼黃金價格上漲到每盎司 2700 美元以上是非常合理的。」他說。

由於擔憂中東局勢升級 (包括以色列報復)，今年黃金價格已漲逾 28%，且仍接近每盎司 2685.42 美元的歷史高點。

在政治不確定時期，黃金受益於避險性質，且因不孳息而能受益於降息環境。澳新銀行大宗商品高級策略師 Daniel Hynes 表示，從長遠來看，實際利率前景將推動金價上漲。

交易員預計 11 月聯準會降息 25 個基點的可能性為 61%。

美國發佈有小非農報告之稱的 ADP 全國就業報告，顯示上個月民間就業人數增加 14.3 萬人。市場目前靜待周五將公布的非農就業數據，同時也關注聯準會官員的評論，以尋找有關央行政策路徑的任何線索。

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