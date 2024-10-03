〈貴金屬盤後〉市場靜待中東事態發展、美國數據 黃金漲勢降溫
鉅亨網編譯許家華 2024-10-03 06:54
黃金價格周三 (2 日) 小幅走低，在前一交易日漲逾 1% 後暫停，因市場靜候更多美國經濟線索和中東衝突事態發展。
RJO 高級市場策略師 Bob Haberkorn 表示，由於美元走強，黃金出現一些拋售，但「未來 24 小時內，還有太多變化、太多未知因素，我們無法拋售黃金。」
「倘若以色列確實襲擊了伊朗，那麼黃金價格上漲到每盎司 2700 美元以上是非常合理的。」他說。
由於擔憂中東局勢升級 (包括以色列報復)，今年黃金價格已漲逾 28%，且仍接近每盎司 2685.42 美元的歷史高點。
在政治不確定時期，黃金受益於避險性質，且因不孳息而能受益於降息環境。澳新銀行大宗商品高級策略師 Daniel Hynes 表示，從長遠來看，實際利率前景將推動金價上漲。
交易員預計 11 月聯準會降息 25 個基點的可能性為 61%。
美國發佈有小非農報告之稱的 ADP 全國就業報告，顯示上個月民間就業人數增加 14.3 萬人。市場目前靜待周五將公布的非農就業數據，同時也關注聯準會官員的評論，以尋找有關央行政策路徑的任何線索。
其他貴金屬交易
- 未來油價走勢 就看一關鍵因素！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 〈貴金屬盤後〉伊朗飛彈空襲以色列 中東恐全面戰爭 避險需求推漲金價逾1%
- 〈貴金屬盤後〉伊朗飛彈空襲以色列 中東恐全面戰爭 避險需求推漲金價逾1%
- 〈貴金屬盤後〉獲利了結 市場稍作喘息 黃金創4年來最強季度
- 〈貴金屬盤後〉8年來最強單季表現！連4日創歷史新高後 黃金跌1%休息