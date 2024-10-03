鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞科(2408-TW)EPS預估下修至-0.38元，預估目標價為78元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 12:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對南亞科(2408-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.33元下修至-0.38元，其中最高估值0.87元，最低估值-1.09元，預估目標價為78元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|0.87(0.96)
|7.56
|9.43
|最低值
|-1.09(-1.09)
|0.62
|2.69
|平均值
|-0.35(-0.26)
|3.34
|6.98
|中位數
|-0.38(-0.33)
|3.56
|7.25
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|49,595,090
|77,828,680
|98,092,160
|最低值
|36,839,000
|39,633,000
|53,437,080
|平均值
|43,514,460
|60,485,060
|78,722,540
|中位數
|43,044,380
|60,901,000
|79,892,440
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|-2.4
|4.72
|7.4
|2.51
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|29,892,306
|56,952,275
|85,604,158
|61,005,514
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2408/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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