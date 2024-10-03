盤中速報 - FLOKI大跌8.36%，報0美元
鉅亨網新聞中心 2024-10-03 16:05
FLOKI(FLOKI)在過去 24 小時內跌幅超過8.36%，最新價格0美元，總成交量達0.59億美元，總市值12.54億美元，目前市值排名第 38 名。
近 1 日最高價：0美元，近 1 日最低價：0美元，流通供給量：9,593,123,512,345。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-11.40%
- 近 1 月：+12.00%
- 近 3 月：-18.05%
- 近 6 月：-32.97%
- 今年以來：+263.32%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與虛擬貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 雪崩代幣大跌8.52%，報24.36美元
- 盤中速報 - RUNE大跌8.48%，報4.459美元
- 盤中速報 - SOL大跌8.35%，報135.56美元
- 盤中速報 - NEAR大跌8.23%，報4.536美元
上一篇
下一篇