search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：MCCORMICK VTG(MKC.V-US)EPS預估上修至2.9元，預估目標價為85.00元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 18:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對MCCORMICK VTG(MKC.V-US)做出2024年EPS預估：中位數由2.85元上修至2.9元，其中最高估值3.04元，最低估值2.85元，預估目標價為85.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值3.04(3.04)3.273.493.66
最低值2.85(2.79)33.223.52
平均值2.9(2.87)3.113.353.59
中位數2.9(2.85)3.083.353.59

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值67.14億69.78億72.29億75.32億
最低值66.67億67.39億68.44億74.43億
平均值66.95億68.81億71.06億74.88億
中位數66.95億68.82億71.57億74.88億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.652.802.832.542.54
營業收入53.47億56.01億63.18億63.51億66.62億

詳細資訊請看美股內頁：
MCCORMICK VTG(MKC.V-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSMKC.V

延伸閱讀


Empty