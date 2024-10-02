盤後速報 - 達爾膚(6523)次交易(3)日除息2元，參考價151.5元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 17:05
達爾膚(6523-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
首日參考價為151.5元，相較今日收盤價153.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.3%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/03
|153.50
|2.0
|1.3%
|0.0
|2024/06/27
|173.5
|2.0
|1.15%
|0.0
|2024/04/02
|170.0
|2.0
|1.18%
|0.0
|2023/11/29
|160.0
|4.0
|2.5%
|0.0
|2023/10/04
|145.5
|2.0
|1.37%
|0.0
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