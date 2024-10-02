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鉅亨速報

盤後速報 - 達爾膚(6523)次交易(3)日除息2元，參考價151.5元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 17:05


達爾膚(6523-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

首日參考價為151.5元，相較今日收盤價153.50元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.3%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/03 153.50 2.0 1.3% 0.0
2024/06/27 173.5 2.0 1.15% 0.0
2024/04/02 170.0 2.0 1.18% 0.0
2023/11/29 160.0 4.0 2.5% 0.0
2023/10/04 145.5 2.0 1.37% 0.0

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