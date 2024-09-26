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鉅亨速報

盤後速報 - 達爾膚(6523)下週(10月3日)除息2元，預估參考價151.5元

鉅亨網新聞中心 2024-09-26 17:05


達爾膚(6523-TW)下週(10月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(9月26日)收盤價153.50元計算，預估參考價為151.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲3.04%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/10/03 153.50 2.0 1.3% 0.0
2024/06/27 173.5 2.0 1.15% 0.0
2024/04/02 170.0 2.0 1.18% 0.0
2023/11/29 160.0 4.0 2.5% 0.0
2023/10/04 145.5 2.0 1.37% 0.0

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集中市場加權指數22858.810.43%
達爾膚153.50.66%

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加權指數法興(購) 槓桿6.9
加權指數法興(售) 槓桿6.5

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