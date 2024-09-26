盤後速報 - 達爾膚(6523)下週(10月3日)除息2元，預估參考價151.5元
鉅亨網新聞中心 2024-09-26 17:05
達爾膚(6523-TW)下週(10月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(9月26日)收盤價153.50元計算，預估參考價為151.5元，息值合計為2.0元，股息殖利率1.3%。（註：預估參考價等資訊，皆以(9月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
達爾膚(6523-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為醫學美容保養相關產品之研發及銷售。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲3.04%，櫃買市場加權指數上漲2.73%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/10/03
|153.50
|2.0
|1.3%
|0.0
|2024/06/27
|173.5
|2.0
|1.15%
|0.0
|2024/04/02
|170.0
|2.0
|1.18%
|0.0
|2023/11/29
|160.0
|4.0
|2.5%
|0.0
|2023/10/04
|145.5
|2.0
|1.37%
|0.0
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