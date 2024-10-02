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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至16.8元，預估目標價為311.50元

鉅亨網新聞中心 2024-10-02 06:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.47元上修至16.8元，其中最高估值17元，最低估值16.25元，預估目標價為311.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值17(16.64)18.5518.96
最低值16.25(16.09)17.418.96
平均值16.73(16.44)1818.96
中位數16.8(16.47)17.8518.96

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值40.60億42.69億42.51億
最低值39.62億41.25億42.51億
平均值40.04億41.83億42.51億
中位數40.04億41.86億42.51億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.278.3811.0810.7613.44
營業收入33.26億34.61億40.06億39.52億38.41億

詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAYI

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