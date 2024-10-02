鉅亨速報 - Factset 最新調查：敏銳品牌(AYI-US)EPS預估上修至16.8元，預估目標價為311.50元
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 06:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對敏銳品牌(AYI-US)做出2025年EPS預估：中位數由16.47元上修至16.8元，其中最高估值17元，最低估值16.25元，預估目標價為311.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|17(16.64)
|18.55
|18.96
|最低值
|16.25(16.09)
|17.4
|18.96
|平均值
|16.73(16.44)
|18
|18.96
|中位數
|16.8(16.47)
|17.85
|18.96
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40.60億
|42.69億
|42.51億
|最低值
|39.62億
|41.25億
|42.51億
|平均值
|40.04億
|41.83億
|42.51億
|中位數
|40.04億
|41.86億
|42.51億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.27
|8.38
|11.08
|10.76
|13.44
|營業收入
|33.26億
|34.61億
|40.06億
|39.52億
|38.41億
詳細資訊請看美股內頁：
敏銳品牌(AYI-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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