鉅亨速報 - Factset 最新調查：MCCORMICK VTGMKC.V-US的目標價調升至84.5元，幅度約3.68%
鉅亨網新聞中心 2024-10-02 04:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對MCCORMICK VTG(MKC.V-US)提出目標價估值：中位數由81.5元上修至84.5元，調升幅度3.68%。其中最高估值95元，最低估值60元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予MCCORMICK VTG評價：積極樂觀5位、保持中立11位、保守悲觀2位。
MCCORMICK VTG今(2日)收盤價為84.37元。近5日股價下跌3.68%，標普指數上漲0.77%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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