9月飆股聯亞再創高，要漲到哪？十月光輝&欣欣向榮，迎接獲利！

鉅亨網新聞中心 2024-10-01 18:00

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美國進入降息循環，美元偏向貶值，台幣偏向升值，一如預期，國際熱錢陸續前進台股，外資出現連續七天買超就是最好的證明，投資朋友不要錯過這波資金行情，作帳行情以及第一季作夢行情。龍哥上週就提醒投資朋友，台股加權指數在急漲後，出現短線過熱訊號，要留意震盪，台股這周果然先拉回，修正與 10 日線乖離率，現在觀察月線，沒有跌破都是多方控盤。

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【9 月飆股 - 聯亞 (3081-TW)】，9 月飆股，當之無愧，矽光子概念，8 月營收年增 76%，8/26 股價剛站回月線開始佈局，股價一路攻擊，今天股價最高來到 319 元，大漲 147%，這邊出現軋空，持股者可以 5 日線為出場點，不用預設高點；持股 129~264 元，持股大賺 + 105%，翻倍大獲利，一張大賺 13 萬，十張大賺 130 萬，完成獲利任務，功成身退，現在佈局 10 月黑馬飆股，迎接下一個翻倍大獲利。

【光的方向 - 聯光通 (4903-TW)】，最便宜的矽光子概念股，光纖製造以及光通訊工程服務，高速傳輸以及通訊基礎建設，營收開始大成長，8 月營收年增 62.85%，對照上詮，上半年虧損 0.03 元，股價 17X 元，聯光通上半年已經獲利 0.51 元，股價才 3X 元，比價空間非常大，超級黑馬飆股，股價剛站回月線轉強開始佈局，今天迎接第 4 根漲停，持股 30~41.35 元，持股大賺 + 38%，跟著蘇建豐低檔佈局就是簡單大獲利。

【達興材料第二】玻璃基板材料概念，股價回測後轉強，突破後會海闊天空，迎接 2 根漲停，大漲創高，股價創高後回測 5 日線，佈局機會，潛在上漲空間 + 30~50%，錯過達興材料 + 62% 獲利，不能再錯過達興材料第二！

【十月光輝】IC 設計相關，錯過 9 月飆股聯亞 + 105%，你不能再錯過十月光輝，股價慢慢墊高，創近期高之後，震盪整理，未過前高之前都是佈局機會，潛在上漲空間高達 + 50%，繼續迎接獲利行情，繼續搶錢！

最新佈局【欣欣向榮】切入 AI 人工智慧解決方案，資安系統等 5G 新技術，營收進入爆發期，8 月營收年增高達 2XX%，持續成長，股價完成整理低檔轉強，現買現賺漲停，起漲點，股價會先挑戰前高，潛在上漲空間 + 30%~50%，不要錯過。

蘇建豐不怕股災，績效再創高峰，8 到 9 月總共大賺 + 540%，再來要一路賺到年底，一起搶錢！

【光輝十月，無限 10%】專案，10 月加購，無限 10%，財富加速翻倍，龍哥帶你 10 現！留言「無限 10%」，一起賺漲停。

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採訪來源: 大華國際投顧 蘇建豐分析師

9 月飆股聯亞再創高，要漲到哪？十月光輝 & 欣欣向榮，迎接獲利！

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