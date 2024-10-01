普丁簽總統令 計劃今年秋季徵兵13.3萬人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-10-01 16:00

‌



據《俄新社》等俄媒周一（30 日）報導，俄羅斯總統普丁簽署總統令，計劃今年秋季徵兵 13.3 萬人。

據《俄新社》報導，根據該總統令，俄羅斯秋季徵兵工作將從 10 月 1 日持續到 12 月 31 日，徵兵對象是年齡介於 18 歲至 30 歲、須服兵役但未列入預備役的人員，將有 13.3 萬人被徵召入伍。

‌



按慣例，俄羅斯會在每年春季、秋季各徵兵一次。根據俄羅斯國防部 7 月 15 日發布的消息，今年春季徵兵工作已經結束，共有 15 萬人入伍，並被派往武裝部隊等軍事編隊。

普丁曾在 9 月 16 日簽署總統令，將武裝力量編制人數增加至 2,389,130 人，其中 150 萬是現役軍事人員，這是烏克蘭戰爭爆發以來俄國第三次擴大軍隊規模。

俄羅斯上次增兵是在 2023 年 12 月，當時他要求將武裝力量編制人數增加至 2,209,130 人，其中包括 132 萬名軍事人員。

也就是說，這次普丁增加了 18 萬軍事人員，前兩次則分別增加了 13.7 萬人和 17 萬人。普丁在 9 月 16 日簽署的新法令，將在 12 月 1 日生效。