search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：宏捷科(8086-TW)EPS預估上修至3.82元，預估目標價為127元

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 18:11


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對宏捷科(8086-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.74元上修至3.82元，其中最高估值4.14元，最低估值3.58元，預估目標價為127元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值4.14(4.14)5.657.99
最低值3.58(3.58)3.353.63
平均值3.86(3.85)4.465.8
中位數3.82(3.74)4.445.79

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值5,202,0006,169,5207,682,680
最低值4,856,0004,649,8404,733,320
平均值4,992,9605,479,4806,278,000
中位數4,937,5305,524,0006,418,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.420.074.293.75
營業收入
(單位：新台幣千元)		2,723,1002,163,7514,716,0213,543,434

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8086/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
宏捷科106.5-1.39%
美元/台幣31.651-0.12%

延伸閱讀


Empty