台灣壽險業第一家！南山人壽宣布通過SBTi審查 

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-09-30 10:45

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南山人壽今 (30) 日宣布，正式通過科學基礎減量目標倡議 (SBTi) 驗證，承諾將在 2030 年將企業營運所造成的直接排放 (範疇一) 和購入電力所產生的間接排放 (範疇二)，較 2022 年基準年減量 42%，成為台灣壽險業第一家通過 SBTi 審查的業者。

南山人壽承諾與全球 1.5℃ 的減量路徑保持一致，未來將戮力各項減碳作為，並宣示將在 2030 年達 RE50、2040 年達 RE100 (50%、100% 採用再生能源)，用實際行動展現邁向淨零碳排的決心。針對投資部位，南山人壽亦依 SBT 方法學設定減碳目標，期發揮金融影響力，為全球低碳經濟轉型做出貢獻。

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為守護地球健康，南山人壽不僅連續 13 年發起守護海洋行動，也是台灣第一家參與世界氣候峰會 (World Climate Summit, WCS) 的保險公司，內部並設立各項環境永續行動方案的短、中、長期目標，包含溫室氣體盤查與目標設定、辦公室節能、自設太陽能板、員工節能行動與無紙化保單與服務，實踐對環境守護的承諾。

為了達成範疇一和二的 SBT 減碳目標，南山人壽採「自建太陽能發電系統」以及「採購綠電」雙軌並行的方式提高再生能源使用率。在自建太陽能發電系統的部分，繼台中烏日「南山教育訓練中心」的屋頂設置太陽能發電系統後，2023 年南山人壽於台南新市科學園區廠辦大樓的屋頂設置太陽能發電系統，並順利在今年 7 月開始掛表自產電力，加計兩地的裝置容量逾 1300KW，預估每年發電量約 168 萬度，約可減少 829.9 公噸碳排，約當於 2 座大安森林公園的碳吸附量。

同時，南山人壽從今年 6 月起，陸續在各個營運據點導入再生能源應用，包含總公司所在的南山金融中心、民權大樓、中壢大樓、臺中大樓、高雄大樓、嘉義大樓等 6 棟大樓，並持續規劃擴大導入據點，預估 2024 全年再生能源使用量可達 630 萬度；南山產物總公司所在的中央保險大樓 15 樓~ 19 樓，也在今年 9 月起開始導入綠電。

南山人壽除在今年 8 月底通過 SBTi 目標審核，也在日前取得「臺灣淨零行動聯盟」所頒發的淨零綠級標章認證，確證所承諾的，將在 2050 年達成全場域淨零之目標。