盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額363.57億
鉅亨網新聞中心 2024-09-30 10:19
台股今日半導體業類股表現疲軟，30日10:19相關指數下跌2.05%，總成交額363.57億元，大盤占比24.54%。
該產業上漲家數32、下跌家數53、平盤家數2。領跌個股聯發科(2454-TW)30日10:18股價下跌50元，報1210.0元，跌幅3.97%。
半導體業近5日上漲4.61%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|+4.61%
|+3.16%
|近一月
|+5.68%
|+2.96%
|近三月
|+1.56%
|-0.75%
|近六月
|+21.71%
|+12.64%
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