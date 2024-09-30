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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現疲軟，跌幅2.05%，總成交額363.57億

鉅亨網新聞中心 2024-09-30 10:19


台股今日半導體業類股表現疲軟，30日10:19相關指數下跌2.05%，總成交額363.57億元，大盤占比24.54%。

該產業上漲家數32、下跌家數53、平盤家數2。領跌個股聯發科(2454-TW)30日10:18股價下跌50元，報1210.0元，跌幅3.97%。

半導體業近5日上漲4.61%，集中市場加權指數上漲3.16%，產業指數漲幅表現優於大盤。

產業指數績效


漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 +4.61% +3.16%
近一月 +5.68% +2.96%
近三月 +1.56% -0.75%
近六月 +21.71% +12.64%

文章標籤

台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數22505.78-1.39%
聯發科1195-5.16%

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加權指數法興(購) 槓桿7.3
加權指數法興(售) 槓桿6.45

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