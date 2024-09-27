盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額51.82億
鉅亨網新聞中心 2024-09-27 13:34
台股今日光電業類股表現疲軟，27日13:33相關指數下跌2.1%，總成交額51.82億元，大盤占比3.83%。
該產業上漲家數18、下跌家數26、平盤家數4。領跌個股東捷(8064-TW)27日13:30股價下跌2.4元，報57.1元，跌幅4.03%。
光電類指數近5日上漲0.74%，櫃買市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|光電類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+0.74%
|+1.2%
|近一月
|+2.22%
|+0.47%
|近三月
|+14.75%
|-0.06%
|近六月
|+27.03%
|+9.05%
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