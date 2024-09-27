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鉅亨速報

盤中速報 - 光電類指數類股表現疲軟，跌幅2.1%，總成交額51.82億

鉅亨網新聞中心 2024-09-27 13:34


台股今日光電業類股表現疲軟，27日13:33相關指數下跌2.1%，總成交額51.82億元，大盤占比3.83%。

該產業上漲家數18、下跌家數26、平盤家數4。領跌個股東捷(8064-TW)27日13:30股價下跌2.4元，報57.1元，跌幅4.03%。

光電類指數近5日上漲0.74%，櫃買市場加權指數上漲1.2%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效


漲跌幅 光電類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +0.74% +1.2%
近一月 +2.22% +0.47%
近三月 +14.75% -0.06%
近六月 +27.03% +9.05%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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